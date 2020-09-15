Поліцейська вівчарка з Миколаєва перемогла у змаганнях зі спецпідготовки

На відкритому чемпіонаті Нацполіції з багатоборства поліцейських-кінологів вівчарка Мері з Миколаєва перемогла у номінації "краща вибірка асистента в змаганнях спеціальної підготовки розшукових собак".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

На чемпіонаті, що проходив 7-12 вересня у Житомирі, ГУНП в Миколаївській області представляли молодший інспектор-кінолог сержант поліції Євген Хмелінський з німецькою вівчаркою Мері, яка на чемпіонаті була наймолодшою розшуковою собакою.

Упродовж кількох днів правоохоронці разом зі своїми чотирилапими напарниками змагалися у подоланні смуги перешкод, слідовій та пошуковій роботі, вибірці людей та речей і затриманні умовних правопорушників.

У номінації "краща вибірка асистента в змаганнях спеціальної підготовки розшукових собак" Мері набрала максимальну кількість балів.