Фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art назвав переможців

Про це повідомляє пресслужба фестивалю, передає Укрінформ.

«Гран-прі фестивалю здобув фільм “Не спи, будь напоготові” режисера Пам Тьєн Ана з В’єтнаму», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається в коментарі журі, нагороду присуджено «за оригінальність у формуванні унікального сторітелінгу і за уміле й тонке багатство деталей». Фільм розповідає про мотоциклетну аварію в загадковій історії трьох юнаків.

Спеціальної відзнаки у міжнародному конкурсі удостоєно «Південну лихоманку» Томаса Вудрофа – «за неперевершену операторську роботу».

Найкращим сценарієм у міжнародному конкурсі журі назвало «Кавуновий сік» Ірене Морай – «за сміливе й елегантне розкриття складної теми».

Приз глядацьких симпатій у міжнародному конкурсі одержала «Традиція» Іосеб «Сосо» Бліадзе, що розповідає про двох німецьких туристів, які подорожують Грузією.

Головний приз в національному конкурсі здобув фільм «Врятуйте мене, лікарю» Дмитра Грешка - «за повагу до реальності, упакованої автором в делікатну розповідь, і за неймовірну довіру людини в кадрі до автора фільму, що тримає в руках камеру». Фільм розповідає про роботу бригади швидкої допомоги в новорічні свята у Києві. Головні герої — три працівники бригади швидкої допомоги: лікар, фельдшерка і водій, а також пацієнти, з якими вони стикаються впродовж робочої зміни.

Спеціальна відзнака у національному конкурсі - у фільму «Килим» Наталії Кисельової – «за створення ліричного образу українського підлітка, в життя якого любов і війна входять однаково стрімко та доленосно, породжуючи невідоме досі почуття турботи та самопожертви на шляху дорослішання й прийняття Іншого».

Ще одну Спеціальну відзнаку в національному конкурсі та Приз глядацьких симпатій здобула стрічка «У нашій синагозі» Івана Орленка – «за зрілий і стриманий стилістичний підхід, який вміло передає кафкіанську суть незавершеного оповідання «Звір у синагозі». Короткометражний фільм майстерно творить відчуття передвістя, властиве оповіданню 1923 року, і саме це дає фільму жити власним життям».

Головний приз сценарної майстерні Keep It Short одержала стрічка «любоу/miłość» Кирила Земляного – «за дотепне зображення трагікомічного інтимного досвіду». Ця ж стрічка здобула додатковий приз сценарної майстерні Keep It Short – «за чесне авторське бачення і світ, в який цікаво вдивлятися».

Спеціальна відзнака сценарної майстерні Keep It Short – у фільму «Владою, даною мені» Євгенії Цаценко – «за поєднання універсальної історії та локального контексту».

Як зазначається, за увагу журі та глядачів змагалися 30 фільмів – 12 у національній та 18 в міжнародній програмах. Переможців визначало міжнародне та національне журі у складі Богдана Мурешану, Юлії Сінькевич, Анни Корінек, Декеля Беренсона, Івана Козленка та Катерини Горностай, а також глядачі.

Як повідомляв Укрінформ, 13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art відбувся з 7 по 13 вересня у новому форматі – офлайн у Львові, а також в онлайн-кінотеатрі Wiz-Art Film Festival Online.