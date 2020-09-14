Філіппіни заборонили ввезення собак та котів з України

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Відповідно до офіційного повідомлення Бюро тваринної промисловості Міністерства сільського господарства Республіки Філіппіни від 07.09.2020 стосовно некомерційного переміщення собак і котів з України до Філіппін повідомляємо, що з 11.09.2020 філіппінською стороною введено тимчасові обмеження на некомерційне переміщення вищезазначених тварин із України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою врегулювання ситуації, Держпродспоживслужба ініціювала процес погодження двосторонньої форми ветеринарного сертифіката здоров’я для некомерційного переміщення собак і котів. У разі погодження зазначеного ветеринарного сертифіката, його буде опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво» – «Ветеринарія та безпечність» – «Сертифікати на експорт з України».

Пресслужба Держпродспоживслужби звертається до власників тварин із проханням врахувати зазначену інформацію під час планування подорожей з домашніми тваринами до Республіки Філіппіни.

Фото: dpss.gov.ua