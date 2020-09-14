Жашківський ансамбль інструментів, зроблених із сірників, потрапив до Книги рекордів Гіннесса
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Укрінформ
Український ансамбль музичних інструментів, зроблених із сірників, за поданням Національного реєстру рекордів України потрапив до Книги рекордів Гіннесса.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку НРР (Національний реєстр рекордів).
Ансамбль, який діє у Жашкові на Черкащині, - єдиний такий в Україні і світі. Майстер виготовлення всіх 14 інструментів із сірників - Богдан Сенчуков. Керівник колективу - Іван Сухий.