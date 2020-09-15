15 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мамонтія-Вівчарника; кого нині не виганяють із двору і куди варто гарненько вписатися.

Непомітно згайнула половина першого осіннього місяця і нині в нас преподобних Антонія і Феодосія Печерських – засновників Печерського монастиря. Першим було канонізовано Феодосія – в 1108 році; Антонія – лише наприкінці ХІV або на початку ХV століття. Житіє преподобного Феодосія вражає. Воно написане дивовижно живою мовою, до того ж, надзвичайно реалістично. З дитинства він хотів стати ченцем, але того не хотіли батьки. Особливо мати – жінка дужа, з громовим голосом, схожа на чоловіка. Іноді вона била хлопця, а одного разу, коли той пішов разом з паломниками, наздогнала його, вчепилася у волосся, добряче відлупцювала, зв’язала, а вдома декілька тижнів тримала запертим. І це при тому, що вона була набожною і дуже любила сина. Але все одно – втримати Феодосія силоміць біля себе їй не вдалося…

А ще сьогодні мученика Маманта або Мамонтія-Вівчарника, якого чомусь вважали покровителем кіз і овець. Цього дня не виганяли худобу з двору, побоюючись, що вона після цього довго хворітиме. Відсьогодні закінчувалось і літнє молодіжне дозвілля. Гуляння проводили вже не на вулиці, а на вечорницях в оселях.

З іменинами вітайте Івана, Анатолія, Пилипа, Ксенію, Павла, Стефана.

28-ий місячний день. Головний його рушій – ентузіазм. Діяльність сьогодні доволі енергійна, але спонтанна. Не все рівненько і гладенько, але що вже вдієш… Виправданою є прискіпливість, особливо у важливих документах. І ще: нині (принаймні до кінця року) добре вестиметься тому, хто вписується в консервативну традицію, консервативний устрій, хто поважає ієрархію. Бунтарі… будуть у програші. Отже, якщо хтось має намір змінити щось у власному житті – не варто перевертати все з ніг на голову, або все перекреслювати. Ліпше щось десь підкорегувати і перелицювати. А ще сьогодні гріх сумувати, особливо ж, впадати у відчай. Тож женіть лихі думки геть і помірно жвавого вівторка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві видався у 1925 році – +1,8; а найтеплішим у 1903 – +30,0.