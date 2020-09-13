Берлін поринув у "Фестиваль світла"

У німецькій столиці розпочався традиційний «Фестиваль світла».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

Багато будинків у Берліні вже в 16 раз підсвітили яскравими кольорами. Основна тематика цьогорічного фестивалю – 30-річчя об’єднання ФРН. Загалом, за повідомленням організаторів, влаштовано близько 100 інсталяцій в 86 локаціях.

У німецькій столиці розпочався 16-й «Фестиваль світла» / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Визначні пам’ятки, історичні місця, вулиці та площі столиці ФРН будуть освітлені світловими інсталяціями до 20 вересня.

У зв’язку з коронавірусом вперше «відвідати» «Фестиваль світла» можна віртуально, він представлений також у цифровій формі.

Організатори намагалися цього року робити більше інсталяцій на площах і відкритих місцях, аби уникнути звичайного натовпу, закликають відвідувачів дотримуватися відстані та закривати рот і ніс, але все одно на вулицях повно народу та далеко не всі мають маски.

Цього року фестиваль вперше стане можливим у цифровій формі через додаток.