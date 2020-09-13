Стали відомі лауреати Венеційського кінофестивалю

Головний приз 77-го Венеційського кінофестивалю, який завершився 12 вересня, здобув фільм "Земля кочівників" режисера Хлої Чжао.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Головну роль у цій картині, яка удостоїлася "Золотого лева", зіграла володарка двох "Оскарів" Френсіс Макдорманд.

"Срібний лев" дістався Кійосі Куросаві за найкращу режисуру у фільмі "Дружина шпигуна".

Гран-прі журі був відданий фільму "Новий порядок" режисера Мішеля Франка.

Спеціальний приз журі отримала стрічка "Дорогі товариші" Андрія Кончаловського, яка розповідає про розстріл демонстрації робітників у Новочеркаську в 1962 році.

77-й щорічний Венеційський міжнародний кінофестиваль проходив з 2 до 12 вересня. Журі основного конкурсу очолила австралійська акторка Кейт Бланшетт.