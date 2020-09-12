Укрінформ почав трансляцію балету "Княгиня Ольга"

У Києві на Михайлівській площі розпочалася трансляція вистави-балету Євгена Станковича «Княгиня Ольга».

Трансляцію балету веде Укрінформ.

Показ відбувається у рамках міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest», який цьогоріч проходить одночасно у Києві, Луцьку та Дніпрі.

Як зазначалося, балет “Княгиня Ольга” було відновлено за ініціативи шостого міжнародного фестивалю мистецтв “Anne de Kyiv Fest” та на честь ювілейної дати, яку Україна відзначає згідно з Постановою Верховної Ради країни “Про відзначення визначних і пам’ятних дат у 2020 році”.

Дніпровський академічний театр опери та балету готував сюрприз для киян та рідного міста рік. Балет у “живому” виконанні просто неба на Михайлівській площі Києва (біля пам’ятника княгині Ольги) мав стати окрасою київської мистецької осені.

Як повідомляють організатори, через карантинні заходи, демонстрація вистави пройде online. Артисти танцюватимуть виставу в Дніпрі, а шанувальники балету матимуть змогу подивитись дійство в мережі.

Художниця-постановниця балету "Княгиня Ольга" Дніпровського академічного театру опери та балету Дар'я Біла розповіла про масштабність танцювальної вистави, в якій задіяно 200 артистів.

"Надзвичайно важкий, складний, але цікавий драматичний твір, дуже незвичайний, сповнений особистістю княгині Ольги, її переживаннями. У балеті незвичайні сценічні рішення, дуже гарні актори, складна музика, дуже багато костюмів, декорацій. Він такий історичний і фантазійний", – розповіла Біла.

Спеціальну відеоінсталяцію балету можна побачити на екрані, встановленому на Михайлівській площі.

Крім цього, 12 вересня в Луцьку, у рамках відзначення 935-річчя, урочисто відкрили пам’ятник Анні Київській. Скульптуру презентовано киянами в рамках пан’європейського проєкту «Шлях Королеви», який передбачає встановлення пам’ятників Анні Київській у ключових містах Європи на шляху до Франції.