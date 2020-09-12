Науковці створять цифрову копію Венеції на випадок затоплення

Благодійний фонд Factum Foundation разом з архівом Венеції та Політехнічним університетом Лозанни вирішили створити цифрову копію усіх будівель італійського міста Венеція зовні та всередині.

Як передає Укрінформ, про це пише The Art Newspaper.

Як зазначається, з допомогою цього науковці хочуть зберегти місто хоча б у такому вигляді, якщо воно з причини глобального потепління піде під воду.

Науковці використовували сканер "LiDAR", що формує картину навколишнього простору, скануючи об'єкти лазером з землі. Таким чином науковці вже оцифрували один з островів Венеціанської лагуни — Сан-Джорджіо-Маджоре.

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Щоб просканувати острів згори, вчені планують використовувати дрони обладнані сканерами.

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Венеція складається з понад сотні дрібних острівців, тож скільки часу піде на створення цифрової копії — невідомо.