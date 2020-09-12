На ВДНГ у Києві стартує Літературний Кураж
Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.
"Вже третій рік Кураж і Yakaboo разом створюють книжковий рай на другому поверсі барахолки. І цьогоріч до Літературного Куражу долучаться більш ніж 50 видавництв", - розповіли вони.
Як зазначається, 12-13 вересня на гостей також чекають вінтажна барахолка, майстер-класи та лекторій, який цього разу розміщується у двох локаціях.
Cпікерами лекторію в ангарі будуть Ірена Карпа, Гарік Корогодський, Даша Малахова, Марк Лівін, Наріман Алієв, Вахтанг Кіпіані, Макс Кідрук, Олександр Міхед та інші.
На дітей та дорослих, як і завжди, чекають творчі та спортивні воркшопи.
Як зазначається, івент проводиться з дотриманням усіх норм безпеки.
Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним та іменинникам вхід безкоштовний.