"Кіновернісаж просто неба" у парку Шевченка завершує покази 15 вересня

Останні дні показів минають у літньому кінотеатрі «Кіновернісаж просто неба», що в парку імені Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно і нагадує про фільми, які побачать глядачі до 15 вересня, передає Укрінформ.

«Кіновернісаж просто неба» добігає кінця: до 15 вересня триває останній тиждень показів найкращих фільмів українського кіно останніх років. Впродовж семи тижнів зі щоденними аншлагами на перегляди фільмів під пам’ятником Шевченку збираються любителі українського кіно», - нагадали організатори.

Тож у програмі: 11 вересня документальний день у «Кіновернісажі просто неба» - «Заповідник Асканія», реж. Андрій Литвиненко (2019); Рутенія. Повернення Коду Нації», реж. Антоніна Готфрід (2020).

12 вересня - «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», реж. Олег Маламуж (2018); 13 вересня - «Мудаки. Арабески», альманах короткого метру з роботами знаних нині режисерів Мирослава Слабошпицького, Володимира Тихого, Жанни Максименко-Довгич, Віри Яковенко та інших (2011); «TERA», реж. Нікон Романченко (2018).

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14 вересня - благодійний показ із субтитрами для нечуючих і слабочуючих глядачів фільму «DZIDZIO Перший раз», реж. Михайло Хома, Тарас Дронь (2018), який на «Кіновернісажі» представить виконавець головної ролі та співрежисер — DZIDZIO (Михайло Хома).

Завершиться програма показів українського кіно 15 вересня найновішим фільмом з Богданом Бенюком у головній ролі - «Східняк», реж. Енді Іва (Андрій Іванюк), 2019.

Початок щодня о 20:00. Вхід вільний.