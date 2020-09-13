13 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Кипріяна; кому нині не можна зав’язувати вузлики, як теля вовка їстиме і спимо без сновидінь.

Сьогодні священномученика Кипріяна, єпископа Карфагенського – видатного богослова, творця канонічного вчення про єдність церкви та її ієрархічної структури. Майбутній єпископ, автор відомої фрази про те, що «Ніхто не може назвати Бога Отцем, не назвавши Церкву Матір’ю», народився в заможній язичницькій родині в Карфагені. Був дуже успішним юристом. За проповідницьку діяльність Кипріяна неодноразово ув’язнювали, а зрештою і стратили.

На Кипріяна на Поліссі починали збирати журавлину, яку в народі називали «північним виноградом» або «ягодою здоров’я». Журавлина чи не єдина ягода, яка зберігається у свіжому вигляді від урожаю до урожаю та ще й без втрат вітамінів. Вона, завдяки великій кількості антиоксидантів – один із найпотужніших засобів боротьби зі старінням організму. Наші пращури вважали журавлину жіночою рослиною. В Україні її дарували вагітним для доброго виношування дитинки. А ще сьогоднішній день – Покладення чесного поясу Пресвятої Богородиці – був своєрідним святом усіх молодиць, які знаходились при надії. Жінки йшли до церкви й вклонялися Богородиці, аби пологи були легкими. Цього дня не можна було шити й зав’язувати будь-які вузлики.

З іменинами вітайте Олександра, Михайла, Мирона, Дмитра, Володимира, Геннадія.

26-ий місячний день. Місяць розстанеться з Раком і подасться шукати щастя та пригод до Лева. День, сповнений протиріч і гострих кутів. Можуть виникати неприємні, двозначні конфліктні ситуації. До всього, що з вами сьогодні відбуватиметься – і в учинках, і в думках – варто поставитися уважно, аби зробити відповідні висновки. Сьогодні Юпітер виходить із ретрограду, де він перебував із середини травня. Це означає, що полегшиться соціальна адаптація, комунікація з держструктурами і високими інстанціями. Що ж, як кажуть, дай Боже, нашому теляті та вовка з’їсти! Сни на Кипріяна віщі, особливо ті, які снитимуться під ранок.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893, – +3,0, а найтеплішим у 1905 – +32,1.