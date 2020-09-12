12 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Христофора-золотолампадника; кого проводжати, що ховати і чого очікувати від Рака.

Нині Церква вшановує преподобного Христофора Римлянина. Цей святий у зрілому віці постригся в ченці в монастирі преподобного Феодосія Великого в Палестині поблизу Єрусалима і був великим аскетом. Вдень він виконував звичайну чернечу послушницьку працю, а вночі ревно молився в печері преподобного Феодосія. Минуло 11 років. Якось він зайшов до печери і побачив двох осяйних юнаків, котрі запалювали золоті лампади. На запитання Христофора, що вони роблять, юнаки відповіли, що це лампади преподобних, які колись служили Богові. «А моєї лампадки тут немає?», - обережно запитав Христофор. «Ні. Працюй і молись, то й твоя буде…», - відповіли ангели. Тоді чернець пішов у Синайську пустелю і ще 50 років самовіддано молився. Одного разу він почув голос, який наказував повернутися йому в рідний монастир аби упокоїтися поряд зі святими отцями. Таким чином, засяяла й лампада преподобного Христофора.

О цій порі масово відлітали у вирій птахи. Наші пращури, побачивши в небі ключ журавлів, приказували: «Із чужої сторононьки повертайтесь додомоньку!» При цьому годилося загорнути в хустину грудочку землі й тримати її до весни. Помітивши перший журавлиний ключ, що повертався з вирію, ту грудочку одразу закопували в полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою на тепло.

Іменинники сьогодні Олександр, Іван, Павло, Данило, Єлизавета, Гнат.

25 місячний день, Місяць ніжиться в гостинній обителі меланхолійного Рака, для якого дім і сім’я – на першому місці. Зорі настійливо радять цього суботнього дня не перенапружуватись і відпочивати. Тобто, якщо бути точним, помірно відпочивати і помірно працювати. Місяць спадає, зменшуються і наші сили, тому треба вмикати «економ-режим». Доцільними будуть різноманітні водні процедури: від мінімалістичної релаксаційної ванночки для рук-ніг, закінчуючи грандіозним вакхічним омовінням з пелюстками троянд. На ніч добре послухати-почитати щось приємне, в міру моралізаторське, але не страшне. Теплої та ніжної вересневої суботи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893, 1968 – +4,3, а найтеплішим у 1909 – +31,9.