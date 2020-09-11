Найстаріша мешканка Нідерландів померла у 114 років

У нідерландському Утрехті в будинку для літніх людей померла найстаріша мешканка країни, якій було 114 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на NOS.

“Померла найстаріша жінка Нідерландів. Енн Браз-Лейтер, яка мешкала у центрі для літніх в Утрехті, було 114 років”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед смертю вона встигла побачитися з однією зі своїх дочок, якій 80 років. Через коронавірус, кількість відвідувачів у центрах для літніх обмежена.

Енн Браз-Лейтер народилася 16 липня 1906 року в містечку Гус. У жінки було троє дітей, чоловіка вона втратила в автокатастрофі близько 80 років тому.

Коли їй виповнилося 106 років, Браз-Лейтер дала інтерв’ю нідерландському RTV Utrecht. Тоді її донька розповіла, що вони з мамою регулярно займаються танцями та ходять за покупками.

Фото: RTV Utrecht