Померла акторка з "Гри престолів"

Акторка Діана Рігг, відома ролями у серіалі "Месники" та "Гра престолів", померла у віці 82 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Вона померла спокійно рано вранці. Вона була вдома зі своєю сім'єю, яка попросила про конфіденційність у цей непростий час", - повідомив агент акторки.

Діана Рігг також відома тим, що зіграла роль Трейсі - єдиної жінки, яка стала місіс Джеймс Бонд.

У 1990 році Діана Рігг виграла премію найкращої акторки на телебаченні BAFTA за роль тещі у фільмі "Материнська любов". У 2000 році вона також виграла спеціальну нагороду BAFTA за роль у серіалі "Месники".

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Діана Рігг також була номінована на дев'ять премій "Еммі", здобувши одну з них за роль місіс Денверс у фільмі "Ребекка" 1997 року.

Фото: НВО