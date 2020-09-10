У Батурині для проєкту “Ковчег Україна” записали бандуриста Компаніченка

У Національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця" в Батурині на Чернігівщині відбулися зйомки унікального проєкту "Ковчег "Україна", що реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заповідника у Фейсбуці.

"У заповіднику "Гетьманська столиця" відбулися зйомки проєкту "Ковчег "Україна", що стартував за підтримки Українського культурного фонду. Ініціаторами проєкту є зірка світової класичної сцени, диригентка Оксана Линів і культурна менеджерка Ярина Вінницка", - йдеться у повідомленні.

"Зіркою" проєкту став відомий український бандурист, лірник і композитор Тарас Компаніченко. Батурин для його запису обрали з огляду на те, що музика цього митця неймовірно поєднується з історичною минувшиною не лише колишньої гетьманської столиці, а й України в цілому.

Зазначається, що реалізація проєкту відкриє українцям та світові "непізнану і відому лише вузькому колу спеціалістів колосальну музичну спадщину України".

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Ковчег "Україна" - це платформа (вебресурс), де буде зібрана тисячолітня спадщина українського народу: шедеври традиційного мистецтва та професійного малярства, історичні ноу-хау, найкращі музичні твори, наукові відкриття тощо. Проєкт також передбачає потужну промокампанію культурної спадщини України - видання арт-буків, фотоальбомів, організацію виставок, концертів, презентацій та ін.