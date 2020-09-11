11 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Усікновення; оминаймо всі гострі кути, не дивимося в дзеркала і не даємося в лапи прокрастинації.

Сьогодні Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господня Іоанна, або як кажуть у народі – Усікновення, Всічення, Головосік. Згідно з Новим Заповітом, цього дня було страчено Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна. Сталося це під час святкування дня народження правителя Галилеї Ірода Антипи. Його пасербиця Саломея – дочка дружини Іродіади, танцювала перед гостями і так догодила вітчиму, що той пообіцяв дати їй усе що завгодно, навіть і половину свого царства. Але дівчина, навчена матір’ю, яка дуже злостилася на пророка за те, що той указував їй на неправедне й розпусне життя, попросила у вітчима голову Іоанна Хрестителя. Той не зміг їй відмовити й наказав відтяти пророкові голову.

У народі з Усікновенням пов’язаний ряд традицій. Зазвичай цього дня не працювали, особливо не сікли ножем чи сокирою будь-який круглий овоч, що нагадує голову, - капусту, буряк, картоплю. Їли лише пісні страви, а дехто взагалі говів. У давнину це був єдиний день, коли остерігалися варити борщ. Також не бажано було стригтися, голитися, дивитися в люстерко. Заборонялося сміятися і танцювати. Поліщуки на Усікновення збиралися на полювання вовків, а народні травники збирали останній цвіт святоянівського зілля. Його настоювали на горілці й використовували протягом року як одне з найпомічніших ліків від багатьох недуг.

Іменинники сьогодні Івани.

24 місячний день, Місяць від Близнюків перейде до Рака, тож найближчим часом превалюватимуть емоції. Енергетика дня, попри те, що Місяць спадає, потужна. Не рекомендується, прости Господи, про-крас-ти-ну-ва-ти, а просто кажучи, байдикувати і лінуватися. Сьогодні місяць і зорі милостиво вмикають зелене світло для будь-якої людської діяльності. Хіба що для переїзду і далекої дороги час несприятливий. 24-ий місячний день – день культу всіх богів плодючості. Безцільно блукати Інтернетом сьогодні не варто – почуватиметеся виснаженими. Так само, як і багато й про абищо розмовляти. Помірно мовчазної п’ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 та 1968 роках: +4,7, а найтеплішим у 1909 – +31,2.