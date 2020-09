Помер легенда електронної музики Саймон Кокс

Легенда електронної музики Саймон Кокс, який був одним з засновників гурту Silver Apples, помер на 83-му році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sun.

Як зазначається, у музиканта розвинувся фіброз легенів.

Він помер напередодні у місті Фергоуп, штат Алабама.

Народився Саймон Кокс в штаті Теннессі 1938 року, провів своє дитинство у Новому Орлеані.

Гурт Silver Apples він заснував разом із барабанщиком Денні Тейлором наприкінці 1960-их. Гурт найбільш відомий піснями Lovefingers, Anthem, You And I.

Кокс також грав протягом певного часу з Джиммі Гендріксом.

