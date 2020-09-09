Говоримо з Василем Вірастюком про зйомки в новій українській комедії «Поцілунок на мільйон»

8 вересня в Україні стартували зйомки нової романтичної комедії режисера Дмитра Авдєєва «Поцілунок на мільйон».

Головні ролі у фільмі зіграють молоді українські актори: зірка телесеріалу «Школа» Єлизавета Василенко, актори Влад Демиденко та Владислав Гончаров. Також у фільмі знімаються співачка Даша Астаф’єва та найсильніша людина світу Василь Вірастюк.

«Поцілунок на мільйон» - це романтична стрічка з елементами роуд-муві про українську молодь, яка відправляється в подорож по всій країні в пошуках пригод, себе і свого кохання.

«З самого початку моя мрія була об’єднати у фільмі різні регіони і сказати: так, можливо, ми різні на сході, на півдні, півночі або на заході, але, коли ми опиняємося в скрутній ситуації, то ми допомагаємо один одному! Це, як на дорозі, коли автомобіліст зустрічає іншого автомобіліста в біді, ким би хто не був, треба допомогти!», - розповів режисер фільму Дмитро Авдєєв.

За сюжетом картини, молодий авантюрист Ден в компанії двох своїх друзів женеться за «зірковою» онукою мільярдера, яка мандрує Україною. Герой повинен підкорити серце дівчини і отримати мільйон як придане. На шляху хлопця стають продюсери зірки, непередбачені обставини, його друзі та власні почуття.

В проекті бере участь найсильніша людина світу Василь Вірастюк який грає негативного персонажа, як він сам прокоментував Укрінформу: «Я граю мутного пана Костю, який приторговує наркотиками і займається не дуже гарними справами, прикриваючись офіційним бізнесом – є перевізником і власником маршрутки «Богдан». А взагалі мікроавтобус «Богдан» є умовним персонажем стрічки, бо саме в ньому відбувається багато ключових події всієї історії – її зав’язка та розв’язка».

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Прем’єра кінострічки планується на день закоханих - 14 лютого 2020 року.