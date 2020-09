Режисер серіалу “Чорнобиль” проведе майстер-клас у Києві

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» запрошує на режисерський майстер-клас від Югана Ренка на основі серіалу «Чорнобиль».

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю, передає Укрінформ.

«Даруємо неймовірну нагоду особисто познайомитись з режисером світового класу, кліпмейкером та одним з творців серіалу Сhernobyl. Вже 19 вересня зі своїм першим майстер-класом до Києва завітає Юган Ренк – володар премій Еммі та Гільдії американських режисерів, режисер, що працював над серіалами The Walking Dead («Ходячі мерці»), Breaking Bad («Пуститися берега»), Vikings («Вікінги»), Bloodlines («Родовід»)», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Юган Ренк – також є автором кліпів для світових музичних зірок (David Bowie, Robbie Williams, Beach House, Fever Ray, The Knife, Madonna, New Order, The Libertines, Kylie Minogue) та рекламних відео для топових міжнародних брендів (Chanel, H&М, Cartier, Calvin Klein, Valentino, Johnnie Walker, Pepsi, Givenchy, Levis, Armani, Fendi, Dom Perignon, Nike).

Читайте також: Девід Лінч хоче знову відвідати Україну

За словами організаторів, аби зробити формат цікавішим, подію розділили на два майстер-класи: на першому йтиметься про особливості режисури на великих проєктах, на другому – про техніку режисури на прикладі серіалу Chernobyl.

Після майстер-класів кожен зможе поставити запитання у форматі Q&A. Завершить захід нетворкінг-вечірка від партнера Barman Dictat.