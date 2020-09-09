9 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Пимена; що віщує щедрий урожай горобини, як нам думатиметься і йтиметься за Близнюків.

Сьогодні Пимена Великого – дивовижного святого, який жив у ІV-V століттях в єгипетській пустелі. Він не ходив по воді, не проходив крізь стіни і не воскрешав мертвих, тобто, ніяких вражаючих див не творив. Але його життя і думки з приводу конкретних речей вражають простотою і мудрістю. Приміром, святий казав, що Бог не відповідає злобою на нашу людську злобу, Йому не треба виписувати нам «штрафи». Йому, передусім, потрібне наше довірливе і любляче серце. «Якщо ми покриємо з любові гріхи братів наших – то й Господь пробачить нам наші гріхи», - говорив авва. Або: «Жива віра криється в тому, щоби менше думати про себе і бути трішечки добрішим до тих, хто поряд…»

На Пимена рвали горобину Декілька пучків стромляли під стріху, частину сушили, частину залишали на дереві, аби було що пташкам у зимові морози поклювати. Ця рослина в Україні була досить поширеною, хоча конкуренції калині та вербі вона й не складала. Селяни примічали: «Щедрий урожай горобини – до мокрої осені і суворої та сніжної зими», «В лісі багато горобини – осінь дощова».

Іменинники сьогодні Михайло, Анфіса, Стефан, Іван, Дмитро.

22 місячний день. Місяць у говірких, а часом і язикатих Близнюках. Комунікація на високому рівні, пристойне уміння налагодити дружній і діловий контакт, готовність до компромісів – цим зумовлені наші сьогоднішні успіхи. Або поразки. Кому вже як… Сьогодні приємно думається навіть про тих, хто нам не надто приємний. Ми великодушні та ґречні, вразливі та емоційні, а ще легкі на підйом. Утім, буде важко переключатися з одного заняття на інше, починати щось нове, реакції можуть бути уповільненими (пам’ятайте про це, особливо на дорозі). Плануйте день так, як вам зручно, уникаючи жорсткого «треба». Нехай превалюють «хочу» й «можу».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1900 році: +2,4; а найтеплішим у 1944 – +33,5