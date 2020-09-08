Відійшов у вічність легендарний український диктор Микола Козій

У понеділок, 7 вересня пішов з життя легендарний голос "Українського радіо", а також голос багатьох відомих кіногероїв Микола Козій.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook написав керівник "Суспільного радіомовлення", генеральний продюсер "UA:Українське радіо" Дмитро Хоркін.

"Помер Микола Козій — легендарний диктор Українського радіо та перший бренд-войс телеканалу 1+1. Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", – написав Хоркін.

Микола Козій народився 19 червня 1941 року. Його вважали одним із найкращих українських радіодикторів. Брав участь у дублюванні та озвученні таких фільмів як «Король говорить», «Ноїв ковчег», телесеріалів «Альф», «Коломбо», мультсеріалів «Паровоз Томас і його друзі» та «Трансформери».

Озвучував і низку популярних телесеріалів та програм, зокрема пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, так званого «Шкільного наукового радіотовариства», які виходили у 1980-і роки щобудня від 16:10 до 16:35.