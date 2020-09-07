Нарешті у жінок буде видно форми: Андре Тан назвав хіти осінньо-зимового сезону

Наймоднішим кольором цього року є синій, який називається classic blue, а також всі його відтінки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів український дизайнер Андре Тан.

"Слідом за популярністю йде фісташковий. Взагалі, всі колекції сезону осінь-зима 20/21 будуть такі... трошки припилені. Колірна гамма буде не яскравою і соковитою, а трошки присипана попелом, скажімо так", - сказав він.

За словами дизайнера, головним хітом осінньо-зимового сезону (як комбінезон у весняно-літньому) стане пальто без ґудзиків. Пальто-тренч, це дуже-дуже модно. Також в моді будуть приталені жакети. Довгий час в моді були моделі oversize, а зараз скрізь має бути присутня талія.

Андре Тан додав, що зараз все більше відходять такі альтернативні модні стилі як "клошар", або ugly shoes (потворне взуття). Більш активно розвивається напрям жіночності, романтичності.

"Нарешті у жінок буде видно їхні форми, а не як раніше – людина йде, і незрозуміло – то жінка, чи то чоловік - в одязі oversize, в якихось потворних кросівках, які виглядають більшими на п'ять розмірів. Зараз вступає в моду ретро 80-70 років. У моду, наприклад, увійшли кросівки, які носили у 80-х. Компанія Gucci і багато масмаркет-брендів, такі як Zara, H&M, Massimo Dutti, підхопили цей тренд. Тому зараз в моді буде одяг перш за все дуже зручний, у тому числі і в моїй колекції. Якщо це жакет, то зі стрейчевої тканини, на запах. Щоб його могла вдягнути жінка з будь-якою фігурою", - розповів він.