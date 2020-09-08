8 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Адріана і Наталії; що віщує холодний ранок і про таємниці ретроградного Марса.

Нині в нас мучеників Адріана і Наталії - подружжя, що жило на початку IV століття в Нікомідії (нині турецький Ізміт). Адріан був язичником, Наталія – християнкою, але, тим не менш, жили вони у мирі та злагоді. Трохи більше року тривав їхній шлюб, коли в місті розпочались гоніння на християн. І тоді Адріан, вражений безпрецедентною мужністю, проявленою мучениками під час тортур, увірував у Христа. Молодого чоловіка схопили і кинули до в’язниці. Наталія одразу ж поспішила йому на допомогу, але теж була схоплена. Невдовзі їх стратили. Цих святих, так само як і Петра і Февронію, у православ’ї вважають покровителями шлюбу і сім’ї.

Холодний досвіток на Адріана і Наталії віщував ранню і доволі холодну зиму. Існувало чимало народних прикмет, за якими українці визначали якими будуть осінь і зима. Приміром, якщо гички на буряках було чимало і вона була сухою – осінь мусила бути теплою й сухою. Коли кури починають рано линяти – до ранньої й холодної зими, а коли довго не скидають пір’я, то осінь буде сухою.

Іменинники сьогодні Адріан, Наталія, Петро, Георгій, Марія, Віктор, Дмитро, Роман.

21 місячний день. Усі вчорашні позитивні тенденції варто продовжити. Сприятливий день для укладання важливих угод і домовленостей, комунікації з високими інстанціями. Не забуваймо, що цього тижня Марс починає рухатися ретроградно, натомість Юпітер із ретрограду виходить. Марс – це чоловічі гормони, експансія, швидкість, праця на результат, прорив. Нині, коли Марс починає рухатись ретроградно, настає час сповільнення. Потрібно економити сили, закріплюватись на досягнутому. Дехто навіть відчуватиме своєрідну втрату мети, певну дезорієнтацію. З’являться лінь, повільність, небажання витрачати сили і навіть певна апатія. Втім, це зовсім не означає, що всі байдикуватимуть – просто ентузіазму суттєво поменшає. Осінньо-романтичного вівторка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1991 року: +3,3, а найтеплішим у 2008 – +32,7.