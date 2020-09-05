На Вінниччині з 85-річчям привітали акторку Людмилу Алфімову

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов вручив орден княгині Ольги III ступеня від імені Президента заслуженій артистці України Людмилі Іванівні Алфімовій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Вінницьку ОДА.

Людмила Іванівна Алфімова - українська актриса театру і кіно, заслужена артистка України - відзначила 4 вересня своє 85-річчя. Вона мешкає у селі Печера Тульчинського району.

У день свого 85-річчя ювілярка отримала вітання не лише від близьких та родичів, а й від керівництва держави та Вінницької області.

Акторці Алфімовій вручили орден княгині Ольги III ступеня / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

«Від імені Президента України хочу нагородити Вас орденом княгині Ольги III ступеня за той внесок, який Ви зробили для розбудови всієї нашої держави. Ми Вам за це дуже вдячні», – сказав очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов, вітаючи ювілярку.

Своєю чергою Людмила Алфімова зазначила: «Вважаю, що я прожила красиве життя. Зустріла багато хороших людей, красивих, розумних, добрих, чесних. Все-таки Бог мене любить, якщо дав можливість прожити таке чудове життя».

За довгі роки Людмила Іванівна пережила чимало. Після школи вона стала майже професійною льотчицею, навіть опанувала винищувачі. А в 1954 році вступила до Харківського театрального інституту. Загалом актриса знялася більш як у 40 кінофільмах (один з найвідоміших - «Весілля у Малинівці») та озвучила близько 170 стрічок.