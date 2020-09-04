Закарпатський обласний муздрамтеатр відкриває сезон після піврічного карантину

Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв цими вихідними відкриває сезон — уперше після піврічної перерви для глядачів покажуть вистави на малій та великій сценах театру.

Про це в коментарі Укрінформу розповів завліт театру Олександр Гаврош.

“Після вимушеної перерви через карантин Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. Братів Шерегіїв цими вихідними відкриває сезон — 5 та 6 вересня актори чекають на глядачів з виставами на Малій та Великій сценах. Актори театру не виступали протягом останніх півроку,” - сказав Гаврош.

З його слів, у театрі планують, що Мала сцена працюватиме двічі на тиждень: по суботах і вівторках.

“У цю суботу, 5 вересня, а тоді у вівторок, 8 вересня, о 18.30 на Малій сцені шерегіївці покажуть виставу «Краще залишайся мертвим» за п’єсою Карла Ветлінгера.” - повідомив Гаврош.

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Також він зазначив, що у в неділю, 6 вересня, найбільший театр області запрошує і дітей, і дорослих. “О 12.00 на Великій сцені зіграють дитячу казку «Велике жабеня» Лева Устинова, а о 17.00 – іскрометну комедію «Здраствуйте, я ваша тітонька!» Брендона Томаса.” - сказав завліт.

Він зазначив, що комедія з успіхом йде в репертуарі Закарпатського муздрамтеатру вже сім років. Режисером-постановником вистави є народний артист України Анатолій Філіппов, якому 3 вересня виповнилося 85 років. Понад тридцять років ювіляр працює на посаді головного режисера Закарпатського муздрамтеатру, тож у неділю матиме своєрідний бенефіс.

Фото: prozahid.com