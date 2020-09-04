З'явилося відео пісні "Hello" у виконанні учасників нацвідбору на Дитяче Євробачення

На третьому етапі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2020 виконавці каверів заспівали пісню, запропоновану Суспільним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

«Пісню «Hello» Марини Круть і Михайла Клименка виконують Нікіта Ачкасов та Дарін Осман», – ідеться в повідомленні.

Співавторка пісні, співачка й бандуристка Марина Круть розповідає, що, створюючи пісню, вони з Михайлом намагалися поєднати в словах українські етнічні відомі хуки, а в музиці — надійний саунд, що має засісти у вухах слухачів. «Ми надихалися найкращими референсами пісень, що чули за всю історію Євробачення», - зазначає вона.

Як нагадали на Суспільному, до шорт-листа Національного відбору на пісенний конкурс «Дитяче Євробачення-2020» увійшло 11 учасників.

З 5 по 7 вересня відбудеться четвертий етап з голосуванням, під час якого журі й користувачі соцмереж визначатимуть переможця.

Послухати пісні всіх учасників шорт-листа можна на сайті junior.eurovision.ua.

Як повідомляв Укрінформ, Суспільний мовник проводив конкурс з обрання пісні для національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2020». Конкурс виграли автор пісень та соліст гурту ADAM Михайло Клименко та співачка й бандуристка Марина Круть, які написали пісню у співавторстві.

Цього року Суспільне проводить Національний відбір на Дитяче Євробачення-2020, в якому можна виконувати як оригінальні пісні, так і кавери.

Прийом заявок на участь у цьогорічному національному відборі дитячого Євробачення завершився 25 серпня. 28 серпня було оприлюднено короткий список учасників, які набрали найбільшу кількість оцінок балів від Суспільного та глядачів.

Після того, як буде обрано переможця національного відбору, який стане учасником міжнародного конкурсу, Суспільне буде працювати з ним та допомагати готуватися до міжнародного конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, Дитяче Євробачення-2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме конкурс удруге поспіль. У 2019 році він проходив у місті Глівіце.