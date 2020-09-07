7 вересня: народний календар і астровісник

Нині Варфоломія; між грибною юшкою і галушкою та чого очікувати від зірок у найближчі п’ять років.

Нині перенесення мощей святого апостола Варфоломія – одного з перших учнів Христа. Він загинув страшною мученицькою смертю у Вірменії. На іконах Варфоломія зображують у білому вбранні з золотим ножем у руці. У Західній Європі чимало культових споруд збудовано на честь святого Варфоломія, зокрема й знаменитий Імператорський собор св. Варфоломія у Франкфурті-на-Майні, де колись проводились церемонії коронації імператорів Священної Римської Імперії.

О цій порі закінчувався збір білих грибів, тому наші пращури влаштовували собі на Варфоломія справжній «грибний день». Із грибів готували чимало різних страв: грибну юшку, пироги і вареники з грибами, смажені гриби зі сметаною тощо. Існувало й чимало прикмет, пов’язаних із грибами: «Пізній гриб – пізній сніг», «Якщо осінь багата на гриби – зима тепла буде».

А ще на Варфоломія починався ранній посів озимини. «Прийшов Варфоломій – жито на зиму сій», - казали українці. Або ще: «Суша на Варфоломія – гострої зими є надія».

Іменинники – Моїсей, Володимир.

Поговорімо про глобальні астрологічні тенденції: нині гравітаційно майже всі важкі дальні планети сконцентровані в секторі Козерога. В 2008 році Плутон вийшов із сектора Стрільця і нині перебуває в Козерозі. Грубо кажучи, Стрілець – це розширення, глобалізація. Козеріг – це ієрархія, національна держава, «своя сорочка», яка, як відомо, ближча до тіла. Плутон «керує» енергією великих егрегорів, потужних сил позаособового характеру. Також він утілює пріоритет державної влади на насилля – тоталітарні тенденції посилюватимуться. В античній міфології Плутон – бог темряви, він же Аїд, володар підземного світу, царства мертвих (Аїд – грецькою «невидиме»). Саме через Плутон посилиться і тиск Галактики на Сонячну систему. Міжнародна політика буде жорсткою і неспокійною. Подібна трансформація триватиме до 2025 року. Можливо, що після цього зміниться політична карта світу, а також тип правління в деяких державах. Щось подібне відбувалося наприкінці 80-их – початку 90-их років. Пік цього процесу припадатиме на 2023-2025 роки.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 році: +5,1; а найтеплішим у 2008 – +31,0.