6 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Євтихія; чи буде посушливою весна, що треба було робити зі злиднями та куди поділась Венера.

Сьогодні священномученика Євтихія – учня святого апостола Іоанна Богослова. За Євтихієм примічали, якою буде осінь. Дощовий день вказував на погожу осінь і щедрий урожай у наступному році, а жаркий – на посушливу весну. Найліпше, коли на Євтихія було тихо й безвітряно – це дозволяло селянам без збитків зібрати насіння льону.

А ще на Євтихія злидні у воді топили. От тільки так можна було від них позбавитися: заманити в мішок, добре його зав’язати і кинути у воду. Злидні вважалися демонами долі, слугами Лиха. Вони були дуже приставучими, відчепитися від них було неймовірно важко. Також цього дня остерігалися вроків – «поганого» («важкого») ока. «Людина може бути непоганою, а от око в неї – погане, зле, важке», - казали на Поліссі. Легко зурочити могли близнюки, ті, хто народився «в сорочці», кому під час народження двічі зав’язували пуповину, кого мати двічі прикладала до грудей (припиняла годування, а потім знову продовжувала).

Іменинники сьогодні Петро, Арсеній, Георгій.

19 місячний день, дуже цікавий з астрологічної точки зору. Місяць сьогодні перейде до Тільця, Меркурій учора перебазувався до Терезів, а Венера (давненько ми про неї не згадували) опиниться у Леві. Тож однозначно можна сказати, що музика сфер змінюватиметься. Чим амбітнішою буде мета, яку ви перед собою поставите, тим краще. Але, задля її втілення, потрібно буде не тільки добряче попрацювати, але й знайти спільну мову з іншими. Нині можна буде домовитися з будь-ким, хто здатен чути і думати. А ще не забувайте про компліменти – і Венера, і Лев без них не уявляють свого життя. Просто, пару слів, і той, хто поряд – засяє від щастя…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 році: +5,1; а найтеплішим у 2008 – +31,0.