5 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Лупи; у кого нині свято, що віщує пізній падолист і куди чкурне Меркурій.

Сьогодні в нас мученика Луппа. Цей святий жив наприкінці ІІІ – початку ІV століття в Солуні та був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Саме йому Димитрій заповів роздати після своєї смерті все своє майно. Лупп також був присутнім і під час мученицької кончини свого пана. Він забрав закривавлений хітон і перстень великомученика і згодом за допомогою цих святинь здійснив чимало зцілень і див. За сповідування християнства Луппа невдовзі арештували, а потім і стратили.

В Україні на Лупи на Гуцульщині відзначали свято вовків (латиною вовк – lupus); крім доїння овець і корів, інших робіт, пов’язаних з тваринництвом, намагалися не виконувати. З цього часу починає облітати листя з осик. «Якщо падолист лягає горілиць – на холодну зиму, а долілиць – зима буде теплою. Пізній падолист – на суху осінь». Можливим був і перший приморозок. А ще на Лупа господині пекли смачні пироги з брусницею. Саме о цій порі починається масовий збір цієї диво-ягоди і триватиме він аж до листопада.

Іменинники сьогодні Єфрем, Павло, Іван, Прокіп.

18-ий місячний день, Місяць в Овні. Енергетика дня жорстка – «овняча» – конфліктна. Але, зауважте, не агресивно-скандальна, а така, що спонукає до боротьби, опору. Шлюб, укладений цього дня буде вельми бурхливим і неспокійним. Утім, для когось це саме враз – час від часу буцатися, а потім мирно скубти травичку, подивляючись одне на одного люблячими очима. І дійсно: не всім же голуб’ятами воркотати… Меркурій пізно ввечері переходитиме до Терезів, де знаходитиметься до 27 вересня. Інформаційні потоки будуть «плутаними»: «туди-сюди», «і вашим-нашим».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1901 і в 1906 роках: +3,3; а найтеплішим у 2008 – +30,5.