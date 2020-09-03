Щедрі люди живуть довше - вчені

Американські та німецькі вчені виявили, що чим більше людина без вигоди ділиться грошима з іншими, тим довше вона живе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відповідному дослідженні, опублікованому в Pnas.

Щоб довести це, науковці порівняли середню тривалість життя у 34 країнах (України немає) на шести континентах та кількість безкорисливих виплат у них.

Безкорисливими виплатами вчені вважали приватні перекази (пожертвування фондам чи іншим людям) та державні (субсидії, пенсії).

У Франції та Японії - найбільший рівень щедрості та найнижчий рівень смертності серед досліджуваних країн. У середньому громадяни віддають іншим людям чи організаціям 68-69% свого середнього доходу за життя.

У цих країнах ризик смерті для людей від 65 років удвічі менший, ніж в Китаї або Туреччині. Там без вигоди діляться від 44 до 48% середнього доходу за життя.

Найвищий рівень смертності та найнижчий відсоток безкорисливого доходу помітили у країнах Африки на південь від Сахари та у Південно-Східній Азії. Водночас, багатство країни не завжди впливає на щедрість та тривалість життя.

У Південно-Африканській Республіці попри те, що країна більш розвинена за інші африканські країни, низький рівень безкорисливих виплат та висока смертність. Вчені заявляють, що говорячи про смертність в африканських країнах не варто забувати і про невисокий рівень медицини у цих країнах та епідемію ВІЛ, що зменшує шанси людей дожити до літнього віку.

У Південній Америці люди діляться приблизно 60% свого середнього доходу за життя. Рівень смертності там нижчий, ніж в Африці, але вищий, ніж у Західній Європі та Японії.