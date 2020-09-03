Вокалістка білоруського гурту Shuma Руся виїхала до України

Вокаліст білоруського гурту Shuma Руся (Марина Шукюрова) з міркувань безпеки покинула Білорусь, переїхавши в Україну.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

«Я виїхала з (дочкою, - ред.) Аєю до Києва, залишатися вдома для нас стало небезпечно. Сьогодні я починаю зустрічатися з медіа і фондами, у мене тепер розв'язані руки і повертається продуктивність. Не секрет, що я вже багато років працюю з НДО, що пов'язані з правами людини, демократичною громадянською спільнотою, політикою і культурою», - пише співачка.

В кінці липня цього року Руся зверталася до білоруського Національного центру інтелектуальної власності, з яким у Shuma є угода про використання музики, в зв'язку з тим, що Білоруське ТБ без дозволу використало для реклами громадського заходу одну з пісень її гурту Shuma. У Центрі визнали факт порушення авторських прав, однак додали, що в таких випадках у Білорусі «ніхто ще не вигравав судовий процес».

Руся (справжнє ім'я Марина Шукюрова, народилася в 1980 році) - вокалістка кількох білоруських гуртів, в тому числі Shuma.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Протестувальники оголосили в Білорусі загальнонаціональний страйк.

Окремо свої акції протесту проводять студенти і викладачі вишів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.