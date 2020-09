У США знайшли мертвим автора хіта "I Like To Move It"

У США на 50-му році життя помер діджей, продюсер і музикант Ерік Морілло, який написав композицію "I Like To Move It".

Про це повідомляє NBC Miami з посиланням на поліцію, передає Укрінформ. Зазначається, що тіло музиканта знайшли вранці 1 вересня в Майамі-Біч після того, як на пульт чергового служби екстреної допомоги надійшов дзвінок з його будинку. У поліції заявили, що явних ознак насильства не виявлено, однак розслідування перебуває на початковій стадії. Минулого місяця Морілло був затриманий у Майамі за звинуваченням в сексуальному насильстві. Сам інцидент стався в грудні минулого року. Тоді до поліції звернулася дівчина, яка теж працює діджеєм. Згідно зі звітом поліцейських, вона після роботи на приватній вечірці на запрошення Морілло вирушила до нього додому, де й стався інцидент. Сам музикант усі звинувачення заперечував. Читайте також: Померла зірка шкільної драми "Доживемо до понеділка" Морілло народився в Нью-Йорку, однак його родина походить з Колумбії. Найбільшу популярність йому приніс танцювальний хіт "I Like To Move It". Друга хвиля популярності прийшла після того, як трек використали в анімаційному фільмі DreamWorks 2005 року "Мадагаскар". Фото: asapland.com