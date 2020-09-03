3 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тадея і працелюбного Аврамія; чи журився нині селянин і оговтуємося від риб’ячої повені.

Церква цього дня згадує апостола від 70-ти Тадея, а також преподобного Аврамія працелюбного, Печерського, в Ближніх печерах. Достеменних відомостей про життя Аврамія трудолюбивого немає. Жив він десь наприкінці ХІІ – початку ХІІІ ст. Серед монастирської братії зажив слави і пошани за тиху і лагідну вдачу, за безперестанну молитву і надзвичайну працелюбність. Аврамій весь час був при ділі, чимось зайнятий. Преподобному Аврамію трудолюбивому моляться під час фінансових труднощів, а також тоді, коли треба працювати, а напали лінощі, або немає жодних сил.

Чим займалися українські селяни на Тадея? Ні, не з курортів поверталися, а завершували польові та городні роботи, поралися по господарству. «На Тадея селянин не журився – у хаті хлібець завівся», – казали колись. Щедре літо принесло плодів, комори, погреби і стодоли були повні, тож прийдешня зима була не страшна. Як кажуть, «Весною горшки порожніють, а в вересні повніють», а «У пустій стодолі й горобці не тримаються».

Іменинники сьогодні Олександр, Павло, Гнат, Рафаїл.

16-ий місячний день. Сьогодні триватимуть тенденції двох минулих днів. Лише вночі психо-емоційний фон зміниться – Місяць від Риб перейде до Овна. Якщо ви «вивільнилися» від надлишків енергії й емоцій у попередні дні – почуватиметеся досить комфортно. Щоправда, можливий ще один варіант – спустошеність, яка настає після емоційного шторму. В цьому разі намагайтеся заповнити порожнечу чимось корисним і позитивним, або просто промедитуйте. Єдине застереження – не задивляйтеся в пустку. Вона затягує. Варто також готуватися до напруження в подружніх стосунках, особливо в тих, які дуже сильно «зав’язані» на матеріальному. Працювати сьогодні треба якщо й не з натхненням, то на совість.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 – +5,7, а найтеплішим у 1890 – +32,4.