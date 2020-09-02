Костюм на голе тіло, міста майбутнього і кубинська балерина. Модний тиждень

У столиці стартував Ukrainian Fashion Week

У Мистецькому арсеналі проходить традиційний для цих, перших (ще зовсім літніх) вересневих днів Український тиждень моди. Від попередніх його відрізняє концепція. Назва нинішнього сезону модних показів звучить як NO SEASON Season і присвячений він позасезонності – тож дизайнери отримали абсолютну свободу у виборі формату демонстрації своїх колекцій.

Відповідно, немає жодних обмежень у сезонності одягу – хтось показує осінньо-зимові колекції, які через карантин не вдалось представити публіці навесні, а хтось крокує усталеним графіком і презентує сезон весна-літо 2021.

Через тривалий локдаун і невизначеність щодо карантинних обмежень, у постійних відвідувачів тижня моди навіть були побоювання, чи відбудеться він цього разу, але оргкомітет вирішив не скасовувати і не переносити сезон, оскільки Fashion в Україні повинен бути збережений.

«Модна індустрія перебуває на черговому витку спіралі розвитку й попри всі негаразди сьогодення – знову готова пишатися своїми головними чеснотами: ексклюзивністю, мистецькою цінністю, соціальною відповідальністю і технологічними інноваціями», − говорять організатори Ukrainian Fashion Week. Вони вірять, що разом із цими шляхетними рисами буде відроджено впевненість у цінності моди як такої. А згодом − упевненість у перспективах галузі буде відновлена як в усьому світі, так і в Україні, з її величезним потенціалом.

У перший день свою колекцію AZUCAR показав дизайнер Іван Фролов.

Як говорить творець, його надихнула фотографія, яку він отримав від коханої людини, що подорожувала Центральною та Південною Америкою. На світлині − захід сонця в Гавані.

«Історично, це явище є символом сили, пристрасті та зверненням до свого особистого «я». Фотографія перейшла на тканину і стала центральним елементом AZUCAR, який фіксує важливість моменту і вічну красу природи. У колірній палітрі – також вплив Куби: багряно-червоний, помаранчевий, жовтий та золотий», − розповів дизайнер.

Показ колекції FROLOV на Ukrainian Fashion Week / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Аргентинська письменниця та меценатка Вікторія Окампо, аргентинська політична лідерка Ева Перон, кубинська балерина Алісія Алонсо, кубинська співачка Селія Крус − жінки, які надихнули Івана Фролова на створення колекції.

Олена Буреніна створювала Свою нову колекцію SS21 під враженням від образу героїні Тільди Свінтон у фільмі італійського режисера Луки Гуаданьїно «I AM LOVE».

Сильна, незалежна, успішна, але водночас чуттєва й сексуальна, закохана в мистецтво та архітектуру, відкрита до всього нового − такою ми бачимо Емму Реккі на екрані й такою бачить свою ідеальну героїню українська дизайнерка.

Складного крою сукні виконані у м'якій, майже акварельній колірній гамі, вдягнений на голе тіло костюм виглядає спокусливіше за будь-яке міні, а строгі сорочки, немов зняті з чоловічого плеча, додають образам крихкості.

Показ колекції бренда Elena BURENINA на Ukrainian Fashion Week / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

На окрему увагу заслуговує чоловіча лінія бренду, яку Буреніна активно розвиває з 2019 року. У наступному сезоні дизайнерка пропонує чоловікам по-новому поглянути на звичні предмети гардеробу: піджаки й сорочки лише на перший погляд здаються простими, а при найближчому розгляді виявляються складноствореними речами з безліччю цікавих деталей.

Джерелом натхнення представленої на нинішньому показі колекції Vorozhbyt&Zemskova стали великі міста майбутнього, зокрема ідеї футуролога Жака Фреско з його концепцією Venus Project.

Це унікальний проєкт кібермегаполісу, де наука і технології будуть служити суспільству з меншим впливом на довкілля.

Олена Ворожбит і Тетяна Земскова закодували у новій колекції символи жіночності: при суто маскулінних мінімалістичних формах вони використали пастельну гаму кольорів, а ніжному мереживу додали утилітарного характеру. Гра контрастів у дизайнерському виконанні завжди виглядає неординарно й актуально.

Бренд не змінює свою fashion-генетику, повертаючись до благородної стриманості відтінків припорошено-рожевого, теплого білого, бежевого, до пластики ліній, екошкіри і накладних кишень.

Показ колекції VOROZHBYT&ZEMSKOVA / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Традиційно Vorozhbyt&Zemskova демонструють ідеально вивірений крій та увагу до найменших деталей.

Але найфіліграннішу роботу з деталями продемонстрував дизайнер luxury бренду жіночого та чоловічого одягу ARTEMKLIMCHUK.

На головному подіумі відбувся його workshop, де на прикладі одного виробу Артем Климчук розповів про техніки вишивки та аплікації, які він застосовує під час створення колекцій.

Бездоганна якість, люксові матеріали, ручна робота (demi couture) та максимальна увага до деталей – шовк, кашемір, аплікації, ручна в’язка, вишивка.

Показ колекції ARTEMKLIMCHUK / Фото: UFW

Також у рамках тижня моди відбулася важлива соціальна подія − фінал XXI Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» 2020, за підтримки Українського культурного фонду.

У фіналі свої колекції представили 17 конкурсантів, обрані з понад сотні претендентів на етапах конкурсу в Києві, Львові та Одесі. Конкурс пройшов під егідою Ukrainian Fashion Council.

Переможцями стали п’ятеро молодих дизайнерів: третю офіційну премію отримала Лілія Грищенко з Києва, другу – Катерина Василега з Сум, гран-прі конкурсу поділили між собою творчий дует Єлизавети Кирилової та Владислава Дзівідзінського (Маріуполь − Івано-Франківськ) та Катерина Гелла з Харкова.

«Безперечно, для молодого покоління участь у «Погляді» сьогодні стає й найбільшим викликом, і найбільшою можливістю одночасно, а наше завдання – надати молодим дизайнерам максимальну мотивацію рухатися вперед!», – поділилася своїми враженнями голова Експертної ради Ukrainian Fashion Council (Українська Рада моди) Ірина Данилевська.

А президент Ukrainian Fashion Council Андре Тан додав, що вважає надзвичайно важливим підтримку молодих талановитих людей, оскільки на власному досвіді знає, як нелегко робити перші кроки у професії. «Ми відкрито розкажемо про свій досвід і про те, як на практиці працює модний бізнес в Україні. Такого не знайдеш у жодному підручнику», – сказав він.

Висока мода, або от-кутюр – це завжди красиво, незвичайно, незбагненно і навіть трохи... дивно, як на звичайну (не втаємничену в магію модної індустрії) людину. Майже завжди після захопленого споглядання дефіле прекрасних моделей у вишукано-провокаційних нарядах, ми з посмішкою говоримо: ну і куди це можна вдягнути? Адже модним хочеться бути і нам!

Але один із моїх улюблених українських дизайнерів, який очолює Українську раду моди і вже 20 років створює нові й нові моделі, генерує модні меседжі та впливає на модні тенденції, мене заспокоїв, каже: «Мода завжди проходить. Вона швидкоплинна. Найголовніше – це ваш індивідуальний стиль та вміння адаптувати модні тренди в своєму гардеробі».

Любов Базів. Київ

За матеріалами Ukrainian Fashion Week