Пріоритет – незворотність освітніх реформ щодо захисту і розвитку української мови

З початком навчального року! З Днем знань!

Шановні освітяни! Шановні учні, студенти, батьки!

Щиро вітаю вас із початком навчального року! Цей день завжди урочистий і бентежний, адже саме з нього починається нелегкий, незвіданий, але надзвичайно цікавий шлях до пізнання, нових звершень, самостійного життя наших дітей.

Як учитель і як батько, який цього року веде свою донечку-красуню до першого класу, розумію всі виклики, які постали перед українською освітою через світову пандемію, через необхідність пристосовуватися до нових реалій освітнього процесу, дистанційного навчання. Проте, водночас, ми отримали й нові можливості. Зокрема, саме сьогодні набуває чинності норма Закону «Про функціонування української мови як державної» щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання та розширення сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Часто згадуючи свої «нульові» уроки з української мови та літератури у російськомовній школі, добре знаю з якими труднощами доводилося стикатися під час ЗНО, вступної кампанії чи при пошуку роботи дітям, які з тих чи інших причин не мали змоги навчатися державною мовою. Відтепер же, кожен випускник навчального закладу, опанувавши державну мову, відчуватиме себе більш захищеними як громадянин України, перед нашими дітьми відкриються всі можливості для самореалізації та успіху і в Україні, і в світі.

Переконаний, вже невдовзі, крок за кроком реалізуючи положення законів про освіту, про забезпечення функціонування української мови як державної, продовжуючи просування проєкту Нової української школи, дедалі наближаючи Україну до світових стандартів інклюзивної освіти, посилюючи роль партнерства між школою і батьками, як учасниками освітнього процесу, ми побачимо зовсім іншу – значно кращу – якість української освіти.

Забезпечення незворотності освітніх реформ щодо захисту і розвитку української мови, підвищення якості викладання та компетентності вчителя у нових реаліях, – це ті пріоритети, які стоять переді мною як Уповноваженим із захисту державної мови. Це ті пріоритети, які формують справді відповідального, свідомого громадянина України.

Тож зі святом вас, дорогі друзі, з Днем знань! Міцного здоров’я вам, впевненості у власних силах, щирого прагнення до нових знань, адже якісна освіта – це ключ до майбутнього успіху держави!

Тарас Кремінь