Орієнтуючись на Шевченків навігатор. Ростислав Лужецький

Про виставку Ростислава Лужецького «Найдовший рік» у Національному музеї імені Тараса Шевченка

Хто в Києві – знайдіть час відвідати. Наш "найдовший рік" іще триває, і бачити, як він, попри кров і муки, стає мистецтвом – різних видів і жанрів, різної глибини й "довжини дихання", але невхильно й невпинно, – це той, необхідний нашому суспільству вітамін, якого нам так фатально "недопоставляють" ЗМІ.

На відкритті виставки в Національному музеї Т.Шевченка

До цієї виставки в мене особливе ставлення, бо всі ці роботи створювались на моїх очах і домальовувались/перемальовувались у довготривалих наших з автором бесідах і суперечках, в них багато для мене "кровного" й дуже особистого (деякі я досі неготова бачити в публічному просторі, як-от "марійний" жалобний триптих, що його Лужецький написав у грудні 2014-го після смерти моєї мами), – тобто на роль критика я, яко особа небезстороння, претендувати не можу.

Але відчуття, що художникові ВИЙШЛО (вийшло, орієнтуючись на Шевченків навігатор, перекласти образотворчою мовою й тим "очистити" чимало тяжкого й темного, що переживають у цей "найдовший рік" мільйони українців), і що це надзвичайно серйозний і справжній мистецький ЧИН, - ось це відчуття мене в стосунку до чужої творчости не підводило ніколи, хоч би про яке (й чиє) мистецтво не йшлося, і тому щиро кажу: відвідайте - не пошкодуєте! Варто.

Виставка працюватиме до 16 вересня.

Оксана Забужко

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