Картина, яка вважалася підробкою Рембрандта, може виявитися його твором

Картина «Голова бородатого чоловіка», що десятиліття зберігалася в підвалі Ешмолеанского музею мистецтва і археології Оксфордського університету, через те що її вважали підробкою під Рембрандта, насправді може бути його твором.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що один з провідних дендрохронологів світу Петер Кляйн встановив, що картина виконана на шматку того ж дерева, що й інша картина Рембрандта - «Андромеда, прикута до скелі», а також «Портрет матері Рембрандта», виконаний Яном Лівенсом, другом Рембрандта, з яким вони працювали в одній майстерні в Лейдені.

'Fake' Rembrandt came from artist's workshop and is possibly genuine — "Head of a Bearded Man ‡ revealed to be from same wood panel used for Rembrandt’s ∆." @guardian https://t.co/Dajj0BXHvE pic.twitter.com/JuOKxNtTkt — Mark Storm (@marksstorm) August 30, 2020

Таким чином, «Голова бородатого чоловіка» може бути принаймні пов'язана з цією майстернею і бути намальована якщо не самим Рембрандтом, то одним з його друзів і послідовників.