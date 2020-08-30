Бас "Nova Opera" виступить у фіналі міжнародного фестивалю старовинної музики

Учасник музичної формації «Nova Opera» - бас Євген Рахманін виступить наживо у фіналі престижного міжнародного фестивалю старовинної музики Livestream Cesti-Wettbewerb, що відбувається в австрійському Інсбруку.

Про це Укрінформу повідомила медіакоординатор формації Лідія Карпенко.

У першому відділенні український співак виконає обов'язкову для всіх басів арію Mattheson «Io felice e fortunato» з опери «Boris Goudenow». У другому відділені - Vivaldi «Cor ritroso» з опери «La fida ninfa».

Серед його конкурентів представники Болівії, Франції, Австралії, Сербії, Австрії, Італії, США, Великої Британії та Словенії.

Рахманін розповів, що на фестивалі дуже ретельно дотримуються карантинних заходів, ще до приїзду йому надіслали точну схему приміщення із вказаними маршрутами - якими коридорами і сходами можна пересуватись. Наразі в приміщенні всі учасники та залучені музиканти, організатори ходять в масках. Їх дозволено знімати лише вокалістам під час репетиції чи виступу. Заплановано і часовий проміжок між виходами учасників на сцену та прописані різні виходи, щоб вони не перетинались і не було можливості скупчення.

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У складі формації NOVA OPERA Рахманін залучений у виконанні опер IYOV, Вавилон, Ковчег (ARK), GAZ.

Він з дитинства займався співом, грою на фортепіано та саксофоні. Закінчив Інститут музики ім. Глієра. У 2019 році отримав ступінь магістра у Національній музичній академії ім. Чайковського.

Пряму трансляцію можна побачити о 20:00.