Олена Кравець отримала негативний тест на COVID-19

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець повідомила про негативний тест на COVID-19 і подякувала шанувальникам за підтримку.

Як передає Укрінформ, про це вона написала в Instagram.

«Коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавірусній! Дякую за підтримку, люди мої! Бережіть себе!" - написала артистка під фото, на якому вона життєрадісно дивиться вперед.

Як повідомляв Укрінформ, актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заразилася коронавірусом, через це новий сезон "Вечірнього кварталу" стартував без неї.

Фото: instagram.com/lennykravets