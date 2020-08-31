31 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Флора і Лавра; навіщо шукати підкову, кого вранці варто слухати, а також що вище за правду.

Сьогодні останній день літа, завтра осінь. Старі люди колись казали: «літечко» (наче «платтячко») – «збігло літечко», тим самим наче наголошуючи на швидкоплинності та скороминущості цієї пори року. І жили: від першого цвіту – до першого колосу, від першого жовтого листу – до першого снігу; від Різдва – до Великодня, від Великодня – до Трійці, від Трійці – до Успіння, Здвиження... Тож насолоджуймося – за якихось пару тижнів сумуватимемо за літнім теплом, кольорами, з ностальгією згадуючи не таке вже й спекотне, карантинне літо.

В церковному календарі сьогодні мучеників Флора і Лавра. Ці ранньохристиянські святі були братами, будівельниками і спеціалізувалися переважно на будівництві храмів. Зароблені кошти брати роздавали нужденним, а також навертали до віри Христової язичників. Здавна Флор і Лавр вважалися покровителями коней. Існує версія, що начебто під час віднайдення мощей цих двох святих припинився мор свійської худоби. Найдавніший жіночий монастир Києва – Флорівський (ХVІ), що на Подолі, названий на честь святих мучеників Флора і Лавра.

Знайти підкову цього дня вважалося неабиякою вдачею, а почути вранці пташиний спів – до радісної звістки.

Іменинники сьогодні Григорій, Євген, Михайло, Іван.

Не забуваймо, що під впливом повільного Марса в петлі, всі життєві процеси максимально активізуються, набувають концентрації та енергетичної насиченості. Втім, в результаті потужного протистояння Сатурна до Марса, протягом усього місяця, всі наші прагнення, плани, амбіції, стикатимуться з надзвичайно жорсткими рамками зовнішніх обставин, кордонами старих, задавнених проблем. Тобто, період в емоційно-психологічному плані досить важкий. Також у нас через два дні повня в Рибах. Головна настанова дня – співчутливість. Тверді правдолюбці кажуть, що правда понад жалість, але це не так: милосердя вище за правду.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1966 – +5,4, а найтеплішим у 1908 – +33,4.