30 серпня: народний календар і астровісник

Нині сонячного Аліпія; дивимося на зірки, чому шпаки не відлітають на південь і чи можна сьогодні плакати.

Сьогодні мученика Мирона, а також преподобного Аліпія, іконописця Печерського, що в Ближніх печерах. Преподобний Аліпій був одним із перших і найвідоміших українських іконописців. Відомостей про його життя не так вже й багато. Відомо, що він рано вирішив стати монахом, з підліткового віку перебував у Печерському монастирі. Іконопису навчався у грецьких майстрів, які розписували місцеві храми, зокрема й Успенський храм. Одного разу Аліпій став свідком дива, побачивши, як ікона Пресвятої Богородиці, написана майстрами над олтарем – ожила, слала яскравішою за сонце. З вуст Богородиці вилетів голуб, який спочатку злетів під купол, покружляв там, а потім влетів в уста Спасителю. Чимало ікон, написаних Аліпієм були відомі як чудотворні. До нашого часу збереглося лише одне творіння славетного печерського іконописця – ікона Богоматері Свенська-Печерська (1288 р.). Сьогодні, разом із преподобним Аліпієм, вшановують і цю святиню. Преподобний Аліпій є покровителем іконописців.

«На Мирона не відсієшся – наступного року лише квіточки збиратимеш», - казали селяни. А ще підмічали: якщо шпаки довго не відлітають на південь – тривалою й сухою видасться осінь. Коли ввечері зірки світять ясно, буде теплий, сонячний день; якщо зірки тьмяні – на дощ.

Іменинники сьогодні Мирон, Павло, Пилип, Олексій, Дмитро.

Що ж, вслід за Місяцем, котимося далі і в нас сьогодні 12-13 місячні дні. Займатися чимось осоружним немає сенсу – тільки тим, що надихає і подобається. День видасться трохи не таким, як ви запланували, але, можливо, це й на краще. Проживіть його спонтанно, отримуючи від життя задоволення. Єдине, що сьогодні не бажано – плакати, особливо надвечір – розболиться голова. Цього дня годиться робити подарунки, виконувати прохання, з якими до вас звертаються. Світлої неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1966 – +3,3, а найтеплішим у 1890 – +33,6.