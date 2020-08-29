29 серпня: народний календар і астровісник

Нині Спас на полотні; що віщував цього дня відліт журавлів, в’яжемо віники і тікаємо від гризот.

Сьогодні в нас Третій Спас, або Спас Нерукотворний. Повна назва свята – Перенесення з Едесси в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Ісуса Христа. А ще третій Спас називали Горіховим, Спасом на полотні, Хлібним Спасом. «Третій Спас хліба припас», - казали українці. Після свята Успіння Богородиці завершувались жнива і господині пекли хліб і пироги з борошна нового урожаю. Назва ж «Горіховий» пов’язана з тим, що починався збір лісових горіхів. Їх можна було заготовляти на зиму й освячувати в церкві. Волоські горіхи достигають трохи пізніше, та й ростуть вони на території України не так давно, лише декілька століть. За врожаєм горіхів передбачали врожай хліба на наступний рік. Також на Горіховий Спас заготовляли віники з ліщини до лазні. У давнину говорили: «Перший Спас – на воді стоять; другий Спас – яблука їдять; третій Спас – на зелених горах полотна продають», тому третій Спас ще називали «Спас на полотнах», «Спас на полотні». У цей день зазвичай влаштовували ярмарки і торгували домотканим полотном. «Післяуспення прийшло – сонце на осінь пішло». Після Третього Спаса починається відліт у вирій птаства. Відліт у цей день журавлів віщує ранню зиму.

Цього дня не варто було ходити до лісу без оберегу, а також відмовляти у милостині мандрівникам і нужденним.

Іменинники сьогодні Олександр, Анна, Яків.

11-12 місячні дні. Таланитиме в усіх справах, спрямованих на досягнення матеріальної вигоди. Можливо, комусь щось заважатиме розслабитись і відпочити. Якась нав’язлива думка, гризота. Намагайтесь уникати певних жорстких ситуацій: не вступайте в суперечки, не прагніть когось у чомусь переконати, «перетягти» на власний бік. Кому можеш допомогти – допоможи. Кого можеш пробачити – пробач. Кого можеш полюбити – полюби. Завтра може не настати. Сказав хтось давно-давно. Ім’я цієї людини не збереглося, тільки ці слова, що блукають світом не одне століття…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1966 – +5,5, а найтеплішим у 1992 – +32,8.