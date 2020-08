Міжнародний пленер у Вінниці назвав переможців

У Вінниці в середу ввечері назвали переможців Міжнародного мистецького пленеру "Кращий художник/The best artist – 2020".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби пленеру, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"У Вінниці підбили підсумки традиційного щорічного Міжнародного мистецького пленера "Кращий художник/The best artist – 2020". У цьогорічному конкурсі взяли участь 32 художники з різних куточків України, а також іноземних держав: США, Китаю та Азербайджану. Цьогорічні переможці отримали спеціальні відзнаки "Кращий художник" та "The best artist", виготовлені з коштовних металів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможців визначали у двох категоріях. У номінації "Кращий художник" гран-прі виборов Богдан Макаренко (Київ), лауреатом I номінації стала Аліна Храпчинська (Харків), II-ї - Євгенія Божко (Одеса), III номінації – Олександр Назаренко (Вінниця).

Визначили кращих митців і в категорії "The best artist". Перемога у I номінації - за Христиною Козюк (США), у II номінації переможницею стала Злата Шишман (Одеса).

Також цьогоріч у ході пленеру визначились лауреати премії імені Валерія Гегамяна. Ними стали Олександр Брітцев (Харків) та Неллі Кірман (Харків).

Четвертий Міжнародний мистецький пленер "НайКращий художник/The best artist – 2020" проходив з 17 серпня у Вінниці. Упродовж майже двох тижнів його учасники відтворювали на своїх полотнах "золоту провінцію" – Вінницю та Поділля, а також інші міста України.

Через карантинні обмеження 16 учасників пленеру долучилися до нього онлайн. Це митці з Киргизстану, Узбекистану, Палестини, Іраку, Йорданії, Білорусі, Словаччини, Грузії, Кореї, Польщі та Болгарії.

У ході пленеру художники працювали у різних форматах. Зокрема, упродовж десяти днів пленеру відбулися творчі майстерні, виставки, майстер-класи, лекції і семінари з обміну досвідом.

Кульмінацією події став мистецько-пізнавальний квест "Вінницька палітра – сучасне і минуле", який відбувся 23 серпня. Під час цієї події художники писали міські пейзажі та визначні історичні місця Вінниці на чітко визначених локаціях.

За результатами пленеру буде видано каталог робіт його учасників та відбудеться художня виставка учасників конкурсу "Кращий художник".

Міжнародний мистецький пленер "Кращий художник/The best artist" проводитьс у Вінниці вчетверте. Минулого року участь у ньому взяли 26 художників з України, Польщі, Грузії, Таджикистану, Киргизстану та Китаю, які вийшли у фінал відбіркового туру. З творчими візитами вони відвідали Житомир, Бар, Бушу та Тульчин, де у розпал оперного фестивалю зафіксували у фарбах грандіозну оперну імпрезу, яка просто неба подарувала усім глядачам незабутні емоції та враження. За цей короткий період вони написали більше сотні робіт і навіть встановили національний рекорд України – зі спільного написання картини заради благодійності.

Фото: mistonadbugom.com.ua