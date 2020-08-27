Вбивці Джона Леннона водинадцяте відмовили у звільненні – ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Чемпен подає прохання про звільнення кожні два роки, починаючи з 2000 року. Наступного разу подати прохання про звільнення він зможе у 2022 році.

Проти виходу Чемпмена з в’язниці виступає 87-річна вдова Леннона Йоко Оно. Її адвокат Джонас Хербсман розповів, що вона відправила до комісії з умовно-дострокового звільнення звернення, яке «відповідає попереднім листам».

Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд визнав вбивцю осудним і засудив його до довічного ув'язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років.