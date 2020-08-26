У Франції вийшла "толерантна" версія детективу Агати Крісті "Десять негренят"
Укрінформ
У Франції сучасна версія відомого детективу Агати Крісті «Десять негренят» вийшла у перекладі, який виключив слова, що вважаються нині расистськими.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RFI.
Нова назва відомого детективу, який вийшов у видавництві Le Masque у перекладі Жерара Шерже, у французькій версії тепер звучить як «Їх було десятеро».
Зазначається, що нова назва була обрана правнуком «королеви детективів» Агати Крісті.
Слово «негр», яке в оригінальній версії зустрічається у тексті 74 рази, нині виключено із французької редакції книги.