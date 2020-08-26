Антоніо Бандерас одужав від COVID-19

Відомий іспанський актор Антоніо Бандерас повідомив, що подолав коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це актор написав у Фейсбуці.

«Після 21-денного дисциплінованого карантину можу сказати, що одужав від COVID-19», - написав Бандерас.

Він також побажав сил тим, хто ще бореться з хворобою.

Про те, що заразився коронавірусом, Бандерас повідомив у свій день народження, 10 серпня.

Хосе Антоніо Домінгес Бандера (сценічний псевдонім Антоніо Бандерас) став першим іспанським актором, який був номінований на премію "Золотий глобус", телевізійну премію "Еммі" і американську театральну премію "Тоні".

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 24 083 507 випадків коронавірусу, зокрема 823 917 летальних, одужали 16 626 444 людини.