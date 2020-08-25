Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець захворіла на COVID-19

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заразилася коронавірусом, через це новий сезон "Вечірнього кварталу" стартував без неї.

Як передає Укрінформ з посиланням на ТСН, про це повідомив колега актриси Євген Кошовий.

"За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні", - зазначив Кошовий.

Повідомляється також, що у нових випусках програми Кравець замінять відразу чотири актриси "Жіночого Кварталу".

Як повідомляв Укрінформ, раніше 25 серпня стало відомо, що телеведуча Марічка Падалко та її двоє дітей перехворіли на коронавірус.

В Україні станом на ранок 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом зареєстровано 2 318 смертей. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють 53 227 людей.