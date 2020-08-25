Актриса

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець захворіла на COVID-19

Укрінформ
Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заразилася коронавірусом, через це новий сезон "Вечірнього кварталу" стартував без неї.

Як передає Укрінформ з посиланням на ТСН, про це повідомив колега актриси Євген Кошовий.

"За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні", - зазначив Кошовий.

Повідомляється також, що у нових випусках програми Кравець замінять відразу чотири актриси "Жіночого Кварталу".

Як повідомляв Укрінформ, раніше 25 серпня стало відомо, що телеведуча Марічка Падалко та її двоє дітей перехворіли на коронавірус.

Читайте також: Телеведуча Фреймут захворіла на COVID-19

В Україні станом на ранок 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом зареєстровано 2 318 смертей. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють 53 227 людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-