Шон Коннері святкує 90-річчя
Укрінформ
Легендарний голлівудський актор Шон Коннері сьогодні святкує свій вже 90-й день народження.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Шотландський актор народився 25 серпня 1930 року в місті Единбург.
За своє життя він знявся у понад 70 стрічках. Коннері зіграв агента 007 у першому фільмі про Джеймса Бонда у 1962 році.
Його остання робота у кіноіндустрії – озвучування головного героя у короткометражному анімаційному фільмі «Ветеринар Сер Біллі» у 2012 році.
Коннорі отримав у 1988 році «Оскар» за другорядну чоловічу роль у фільмі «Недоторкані».
Фото: CNN