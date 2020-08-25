Шон Коннері святкує 90-річчя

Легендарний голлівудський актор Шон Коннері сьогодні святкує свій вже 90-й день народження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Шотландський актор народився 25 серпня 1930 року в місті Единбург.

За своє життя він знявся у понад 70 стрічках. Коннері зіграв агента 007 у першому фільмі про Джеймса Бонда у 1962 році.

Його остання робота у кіноіндустрії – озвучування головного героя у короткометражному анімаційному фільмі «Ветеринар Сер Біллі» у 2012 році.

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Коннорі отримав у 1988 році «Оскар» за другорядну чоловічу роль у фільмі «Недоторкані».

Фото: CNN