Телеведуча Марічка Падалко і двоє її дітей перехворіли на COVID-19

Телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей перехворіли на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Я і двоє моїх дітей захворіли на коронавірус. Син вже здоровий і активний. Ми зі старшою донькою потроху одужуємо. Чоловік і молодша донька не заразилися", - зазначила вона.

Ведуча розповіла, що наприкінці липня її 13-річний син повернувся з болями в горлі з футбольних зборів у Вінниці. "Відіспався (він завжди після зборів багато спить, тому ми нічого не запідозрили), попив багато чаю і повернувся до тренувань. Пізніше на горло поскаржилася його сестра (11 років). За кілька днів вона почала сильно кашляти, і я повезла її до найближчої клініки за містом. Діагностували обструктивний бронхіт, призначили інгаляції. Здали ПЛР-тест за моїм наполяганням, бо симптоматично це поки не виглядало лікарям як коронавірус, особливо через те, все літо дитина прожила на дачі", - розповіла Падалко.

За її словами, поки чекали на результат аналізу, Маша майже одужала, але за п’ять днів - стрімкий підйом температури до 40,3 і посилення кашлю.

"Повертаємося до клініки, там тепер підозрюють лівосторонню пневмонію і відправляють на КТ. Я вже на той момент не виходжу на роботу через побоювання, що вдома COVID і повідомляю про підозру своїм "контактам", хоча цей діагноз досі ми не знаємо", - додала ведуча.

За її словами, коли нарешті прийшов результат тестування доньки і підтвердив COVID-19, перші симптоми почала відчувати і вона - "знов таки "горло", і ще я багато і неконтрольовано спала". Температура у Падалко була невисока - 37,4.

"Коли приїхали до мене робити ПЛР-тест, я вже кашляла, було відчуття "стороннього тупого предмета" в грудях, горіло і дуже боліло постійно обличчя. Але наступного дня прийшов "негативний", як не дивно, результат ПЛР-тесту. А лікарі вже діагностували бронхіт і відправили із підозрою на пневмонію на КТ. Одночасно, взяли ІФА-тест на імуноглобуліни igM - це антитіла, що з’являються в розпал хвороби. Аналіз крові їх виявив, але в недостатній кількості для підтвердження діагнозу. Через виявлення вірусу в родині мій син, що на той момент почувався цілком здоровим, був змушений призупинити тренування і здати два тести. Перший - це знов-таки ПЛР. Другий - на ті антитіла, що з’являються вже після перенесеної хвороби (igG). Виявилося, Міша таки "перехворів", має високий рівень антитіл і негативний ПЛР, тобто "одужав", - додала вона.

Пізніше сама ведуча здала аналіз на igG, який показав, що в неї вже з’являються антитіла на COVID-19, і вона у процесі одужання. “Саме тому аналіз на igM на той момент був не інформативним. Ці антитіла швидко зникають", - повідомила Падалко.

Вона також розповіла, що найменша її дитина (9 років), а також чоловік Єгор Соболєв не заразилися.

"В мене і за тестом, і за відчуттями, гостра фаза позаду. Досі багато сплю, вже не кашляю, але п’ю знеболювальні, бо м’язові болі не дають спати по ночах. Все тіло досі болить. І сверблять очі", - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом зареєстровано 2 318 смертей. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють 53 227 людей.